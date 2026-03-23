Referendum Sadegholvaad | Partecipazione oltre le attese buon segnale Decisivo il voto dei giovani

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta l’esito del referendum sulla giustizia: "Affluenza alta e vittoria del No anche grazie ai giovani" L’alta partecipazione al voto è sicuramente un dato politico rilevante emerso dal referendum sulla giustizia, anche a livello locale. A sottolinearlo è il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che evidenzia come l’affluenza, superiore alle attese, rappresenti un segnale positivo per il Paese. Nel territorio riminese ha votato il 64,59% degli aventi diritto, con un contributo significativo anche da parte dei più giovani. “Il dato più importante che emerge da questo referendum è la partecipazione al voto - sottolinea il primo cittadino -, superiore e non di poco rispetto a tutte le analisi e forse alle stesse attese di tutti i partiti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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