Amministrative Stefania Siviero in cerca del bis a Mezzoldo | Impegno per il territorio

Le elezioni amministrative 2026 si avvicinano e si svolgeranno il 24 e 25 maggio in diversi Comuni. Tra questi, uno è Mezzoldo, dove la sindaca uscente, Stefania Siviero, si presenta nuovamente con una sola lista. La candidata ha confermato il suo impegno per il territorio e si appresta a tentare il bis alla guida del Comune. La campagna elettorale si concentra sulla sua continuità amministrativa e sulla gestione degli ultimi anni.

Si avvicinano le elezioni amministrative 2026. Tra i Comuni in cui si voterà il 24 e il 25 maggio c’è Mezzoldo, dove è in corsa una sola lista, quella guidata dall’attuale sindaca Stefania Siviero. La lista, chiamata “Stella Alpina”, unisce continuità e rinnovamento, puntando su un gruppo che annovera conferme e nuovi innesti. Non essendoci altre formazioni in campo, alle urne la sfida sarà con il quorum: nei Comuni fino a 15.000 abitanti dove si è presentata ed è stata ammessa una sola lista l’elezione è valida se l’affluenza raggiunge il 40% dei votanti rispetto agli elettori iscritti (esclusi Aire, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, ndr) e la lista ottiene voti validi non inferiori al 50% dei votanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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