Nella tratta dell'autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, il tratto viene chiuso durante le ore notturne. La chiusura si verifica ogni notte, e sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che devono attraversare questa zona. La chiusura riguarda specifici orari notturni e riguarda soltanto questa porzione dell'autostrada. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “percorso alternativo Firenze” e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Arezzo-Valdarno chiuso di notte

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