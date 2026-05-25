MeteoPuglia | Temperature in aumento maestrale in calo

Le temperature in Puglia sono in aumento rispetto ai giorni precedenti, anche se risultano ancora inferiori rispetto ad altre zone italiane. Il maestrale, che soffia sulla regione, sta diminuendo di intensità. Il dominio dell’anticiclone si mantiene stabile sulla regione, mentre aria più fresca proveniente dai Balcani continua ad affluire, contribuendo a contenere le temperature massime.

Continua il dominio anticiclonico sulla Puglia. Continua ad affluire sulla regione aria più fresca dai Balcani, contenendo le temperature massime rispetto al resto dell'Italia. Tuttavia il #maestrale va calando contribuendo ad un amento termico nei prossimi giorni senza però eccessi. L'aria resterà secca e non umida e le temperature massime non supereranno in alcune zone i 30°C. Aria più fresca durante le ore serali dove resterà il piacere della manica lunga. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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