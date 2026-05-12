Sole e temperature in aumento nell' Agrigentino ma niente clima estivo da domani calo fino a 20 gradi

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Agrigentino le temperature sono in aumento, accompagnate da giornate soleggiate e condizioni stabili. Tuttavia, si prevede un calo delle temperature a partire da domani, con valori che scenderanno fino a circa 20 gradi. La presenza di un promontorio anticiclonico e l’arrivo di aria più calda proveniente dal Nord Africa influenzano il tempo in questa zona.

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Sono attese condizioni in prevalenza stabili e soleggiate per effetto della vicinanza di un promontorio anticiclonico e dell'arrivo di aria più calda dal Nord Africa. Le temperature sono in aumento in questi giorni. Sono le previsioni di Francesco Nucera di 3bMeteo.com.Mercoledì è atteso un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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