Meteo settimana di sole e caldo | le previsioni a Pisa

L’anticiclone subtropicale si sta espandendo, interessando quasi tutta l’Europa. In questa settimana, le previsioni indicano temperature elevate e giornate di sole a Pisa e nelle zone circostanti. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da stabilità e assenza di pioggia, con valori termici superiori alle medie stagionali. La presenza di questa massa d’aria calda persisterà per diversi giorni, influenzando il clima locale.

"L’anticiclone sub tropicale continua la sua espansione inesorabile che lo porterà a inizio settimana ad abbracciare la quasi totalità dell’Europa. L’Italia sarà per gran parte immersa nella matrice più calda della massa d’aria con la sola eccezione dell’estremo Sud dove i valori massimi pur se. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Meteo: Torna l'Anticiclone! Sole e Caldo in aumento

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