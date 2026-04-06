Meteo sole e caldo in Umbria Le previsioni

L’inizio della settimana in Umbria si presenta con temperature elevate e giornate soleggiate. Dopo le settimane di maltempo che hanno portato freddo, vento e neve, specialmente nelle aree più settentrionali e nelle zone dell’arco appenninico vicino alle Marche, il clima si è stabilizzato. Le previsioni indicano un clima caldo e soleggiato anche durante i giorni festivi di Pasqua, con condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

Perugia Meteo parla di un “caldo fuori stagione con temperature massime di otto gradi al di sopra delle medie”. Rischio valanghe sui Sibillini Inizio settimana all’insegna della bella stagione in tutta l’Umbria. Dopo il maltempo delle scorse settimane che ha portato in tutta la regione freddo, vento e neve, soprattutto nelle zone più a nord e in quelle dell’arco appenninico al confine con le Marche, nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta in Umbria è tornato il sole e il caldo, con temperature oltre la media stagionale. Secondo Perugia Meteo questa situazione di caldo e stabilità resterà immutata almeno fino a mercoledì 8 aprile “con temperature massime vistosamente al di sopra delle medie, con caldo anche in montagna”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Fine dell’inverno, tornano sole e caldo in anticipo: le previsioni meteo(Adnkronos) – E' un netto anticipo di primavera sull'Italia, con l’alta pressione che porterà i termometri a toccare i 20 gradi da Nord a Sud dopo...

Previsioni meteo Napoli e Campania: sole e caldo nel primo fine settimana di primavera 21-22 marzoFine settimana con sole e caldo in Campania: il 21-22 marzo, primo weekend primaverile, all'insegna del clima stabile.

Temi più discussi: Ecco il caldo record sull'Italia, picchi fino a 28°C: le previsioni meteo; Meteo: Pasqua e Pasquetta con un Caldo Anticiclone, tanto sole e atmosfere quasi estive; Ultime nubi, poi scoppia la primavera: a Pasqua e Pasquetta sole e punte di 24 gradi; Ultime 24 ore di allerta meteo, poi arrivano il sole e il caldo.

Sole e caldo dopo l’inverno a primavera: meteo Pasqua e Pasquetta, temperature fino a 26 gradiCambia tutto: il tempo inizia nettamente a migliorare. Cielo sereno o poco nuvoloso grazie al ritorno dell’alta pressione ... lanazione.it

Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradiL'alta pressione assicura una Pasqua (domenica 5 aprile) soleggiata e calda, con valori compresi tra 18 e 24 gradi e picchi anche superiori. meteo.it

Emilia Romagna Meteo facebook

Cosa fare per Pasquetta a Roma. Meteo, eventi e trasporti pubblici: la guida completa ift.tt/24vcGhW x.com