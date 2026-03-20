Previsioni meteo Napoli e Campania | sole e caldo nel primo fine settimana di primavera 21-22 marzo

Nel primo fine settimana di primavera, il 21 e 22 marzo, il tempo in Campania sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature elevate. Le previsioni indicano condizioni di stabilità atmosferica con cieli generalmente sereni, offrendo condizioni favorevoli per attività all'aperto in tutta la regione. Le temperature massime saranno superiori alla media stagionale, contribuendo a un clima caldo e piacevole.