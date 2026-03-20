Previsioni meteo Napoli e Campania | sole e caldo nel primo fine settimana di primavera 21-22 marzo
Nel primo fine settimana di primavera, il 21 e 22 marzo, il tempo in Campania sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature elevate. Le previsioni indicano condizioni di stabilità atmosferica con cieli generalmente sereni, offrendo condizioni favorevoli per attività all'aperto in tutta la regione. Le temperature massime saranno superiori alla media stagionale, contribuendo a un clima caldo e piacevole.
Fine settimana con sole e caldo in Campania: il 21-22 marzo, primo weekend primaverile, all'insegna del clima stabile. L'ondata di gelo spazzata via. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 16 febbraio 2026
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Buongiorno dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - venerdì 20 marzo - in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati di Grecale. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: - facebook.com facebook