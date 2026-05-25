Il 25 maggio 2026 alle 6:15, il bollettino meteo segnala condizioni stabili al Nord al mattino. Le previsioni indicano tempo generalmente soleggiato e poca nuvolosità, senza precipitazioni previste. La giornata si manterrà caratterizzata da cieli limpidi e temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Non sono segnalati cambiamenti significativi nel corso della mattinata.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con permanente al pomeriggio poche variazioni con prevalenza di cieli soleggiati isolati piovaschi sui rilievi del Piemonte in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuovo al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con Cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiani su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile Comunque al suo del mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-05-2026 ore 06:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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