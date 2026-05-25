Meteo | Previsioni per martedì 26 maggio

Martedì 26 maggio si prevede una giornata di cielo sereno e assenza di piogge. Le temperature massime arriveranno a 34°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 20°C. Lo zero termico sarà a 4055 metri.

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4055m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Meteo | Previsioni per martedì 5 maggio 2026

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