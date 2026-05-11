Meteo | Previsioni per martedì 12 maggio

Per martedì 12 maggio, le previsioni indicano una giornata di sole a Modena, senza possibilità di pioggia. La temperatura massima prevista è di 22°C, mentre quella minima sarà di 15°C. Lo zero termico si attesterà a 2343 metri.

A Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2343m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Previsioni meteo per martedì 12 maggio. Un po' instabile sui rilievi

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