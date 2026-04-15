Maltempo sull'Italia con temporali e ‘sabbia' del Sahara da giovedì torna l'alta pressione | le previsioni
Un fronte di maltempo proveniente dal Nord Africa sta attraversando l’Italia, portando piogge e una presenza di polvere di Sahara nell’aria. Le temperature sono superiori alla media stagionale. Da giovedì, una nuova ondata di alta pressione dovrebbe stabilizzare il tempo sul territorio.
Una perturbazione nordafricana in transito sull'Italia sta portando piogge con 'sabbia' del Sahara e temperature più calde della norma. Oggi, mercoledì 15 aprile, temporali al Centro-Sud, da giovedì atteso un miglioramento: torna l’alta pressione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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