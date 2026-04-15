Maltempo sull'Italia con temporali e ‘sabbia' del Sahara da giovedì torna l'alta pressione | le previsioni

Un fronte di maltempo proveniente dal Nord Africa sta attraversando l’Italia, portando piogge e una presenza di polvere di Sahara nell’aria. Le temperature sono superiori alla media stagionale. Da giovedì, una nuova ondata di alta pressione dovrebbe stabilizzare il tempo sul territorio.