Finto sacerdote bussa alle porte a San Frediano a Settimo | è truffa

Un uomo si è presentato alle case di San Frediano a Settimo travestito da sacerdote, cercando di convincere i residenti ad aprire la porta con la scusa di una benedizione pasquale. La truffa è stata scoperta, e finora non sono stati segnalati danni o altre conseguenze per le vittime. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di questa frode nella zona.

CASCINA – Un uomo si è presentato alle abitazioni di San Frediano a Settimo fingendosi un sacerdote, nel tentativo di farsi aprire la porta con la scusa della benedizione pasquale. Il caso del falso parroco a San Frediano ha allertato la comunità locale e spinto il parroco don Dario Ghelardi a rivolgersi alle forze dell’ordine. Gli episodi segnalati risalgono alla scorsa settimana, tra martedì e mercoledì. Intorno alle 19, orario inconsueto per questo tipo di visita, alcuni cittadini hanno sentito suonare il citofono. Dall’altra parte della cornetta una voce si presentava come il parroco, dichiarando di passare per la benedizione delle case in prossimità della Pasqua. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Finto sacerdote bussa alle porte a San Frediano a Settimo: è truffa Articoli correlati Firenze: rapinata gioielleria in San Frediano. Finto cliente è scappato con anelli, bracciali, collaneFIRENZE – E’ stata rapinata, ieri sera 5 gennaio 2026, poco prima della chiusura, la gioielleria fuori dalla porta di San Frediano, in via Pisana, a... Leggi anche: Rimini bussa alle porte di Cannes, i Comuni a "caccia" di investitori per dare una svolta alle ex colonie