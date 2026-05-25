Nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 maggio, in diverse aree del Nord le temperature massime raggiungeranno livelli particolarmente elevati, con punte comprese tra 34 e 35°C soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e nelle zone del basso Veneto, dove il caldo potrà risultare particolarmente intenso durante il pomeriggio. Anche il Centro Italia sarà pienamente coinvolto da questa anomalia termica: città come Roma e Firenze potrebbero facilmente superare i 33°C nelle ore centrali della giornata, sotto cieli prevalentemente sereni e ventilazione debole. Si tratta di valori decisamente insoliti per la fine di maggio, spesso più tipici del cuore dell’estate, e che potrebbero segnare alcuni dei giorni più caldi di questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, gran caldo in arrivo. Ma il Sud sarà più riparato

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