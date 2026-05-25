Meteo gran caldo in arrivo Ma il Sud sarà più riparato
È previsto un aumento delle temperature, con un’ondata di caldo intensa nelle prossime ore. Tuttavia, le regioni del Sud saranno meno colpite rispetto al resto del paese. La fase di caldo estremo durerà alcuni giorni, secondo le previsioni di IlMeteo.
Nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 maggio, in diverse aree del Nord le temperature massime raggiungeranno livelli particolarmente elevati, con punte comprese tra 34 e 35°C soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e nelle zone del basso Veneto, dove il caldo potrà risultare particolarmente intenso durante il pomeriggio. Anche il Centro Italia sarà pienamente coinvolto da questa anomalia termica: città come Roma e Firenze potrebbero facilmente superare i 33°C nelle ore centrali della giornata, sotto cieli prevalentemente sereni e ventilazione debole. Si tratta di valori decisamente insoliti per la fine di maggio, spesso più tipici del cuore dell’estate, e che potrebbero segnare alcuni dei giorni più caldi di questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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