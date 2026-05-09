Meteo la prima ondata di caldo è in arrivo Ma dopo…

Nella prima parte della settimana si prevede un’ondata di caldo intenso, con temperature in aumento su gran parte del territorio. Tuttavia, questa fase sarà seguita da un cambiamento climatico che porterà piogge e un calo delle temperature. L’arrivo di aria più fresca sarà accompagnato da condizioni di maltempo, con temporali e peggioramenti del tempo diffusi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo la prima sfuriata calda prevista per l'inizio della prossima settimana, ecco il ritorno del maltempo e dell'aria fresca. Secondo MeteoLive, nel corso di sabato, la saccatura si approfondirà sul Tirreno, generando un vortice depressionario che si muoverà verso il centro-sud. Lì, il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e quella ancora calda e umida preesistente darà vita a temporali violenti, rovesci torrenziali e grandinate. I fenomeni più intensi sono attesi su Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria, dove non si escludono colpi di vento e locali tornado. Dopo il passaggio del fronte, il tempo tenderà a migliorare da domenica 17, anche se fenomeni residui insisteranno sul medio Adriatico e sul meridione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo, la prima ondata di caldo è in arrivo. Ma dopo… ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX MAJOR Weather Change Coming In March 2026 - What It Means For You Notizie correlate Meteo, arriva ondata di caldo“L’impulso instabile che ha attraversato l’Italia è in rapido indebolimento, con gli ultimi effetti confinati al Sud, mentre altrove il tempo... Meteo in Toscana: dopo il caldo cambia tutto. Vento e pioggia in arrivoFIRENZE – Una nuova fase di maltempo è attesa sulla Toscana nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, dopo una settimana dominata dall’anticiclone... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meteo, Prossima Settimana di estremi: prima ondata di calore africano, ma anche forti Rovesci. Tendenza; Fine settimana a due volti, domenica a rischio rovesci. Ondate di caldo ancora lontane; Ribaltone meteo tra caldo africano, grandine e i super temporali: le previsioni; Meteo, dopo un aprile tra i più caldi di sempre in Piemonte torna il maltempo: nuvole e pioggia in arrivo. Meteo: Prossima Settimana fortemente temporalesca, da Lunedì 11 Maggio ci aspettano ben 3 PerturbazioniPrima perturbazione già in avvio di settimana Già nel corso Lunedì 11 Maggio il passaggio di una prima perturbazione provocherà dei rovesci al Nord e sui settori tirrenici ( Toscana e Lazio ): va dett ... ilmeteo.it Meteo – Prima parte di Maggio dinamica tra affondi perturbati e recuperi anticiclonici: la tendenzaMeteo - Tendenza verso una prima parte di Maggio dinamica in Italia, tra l'Anticiclone e il maltempo: ecco i dettagli ... centrometeoitaliano.it Allerta Meteo, forte maltempo anche nel weekend: domenica una Festa della Mamma di piogge e temporali su gran parte d'Italia | DETTAGLI x.com Compagni, ho sentito le vostre testimonianze, traumi e battute sulla meteo di oggi in azienda reddit