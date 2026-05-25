Meteo clima ‘impazzito’ a Monza e Brianza | ecco perché e le previsioni della settimana

Nella provincia di Monza e Brianza le temperature raggiungeranno i 37 gradi tra il 25 e il 31 maggio, segnando un aumento improvviso rispetto alla media di fine maggio. Dopo un fine settimana con condizioni tipicamente estive, il clima si manterrà caldo anche nei giorni successivi. La settimana sarà caratterizzata da temperature molto elevate, come in pieno luglio. Non sono previste precipitazioni significative durante questo periodo.

Una settimana ‘da luglio’ a fine maggio. È quella che si appresta a vivere la provincia di Monza e Brianza dove, dopo l’anticipo ‘estivo’ del fine settimana appena trascorso, nei giorni tra il 25 e il 31 maggio le temperature arriveranno a toccare addirittura i 37 gradi.Perché fa così caldoCome. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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