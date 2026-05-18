Meteo | pioggia sole e temperature estive le previsioni della settimana a Monza e Brianza

Le previsioni meteo per Monza e Brianza indicano una settimana caratterizzata da variazioni di clima. Oggi si registrano precipitazioni, mentre nel fine settimana si prevede un ritorno del sole con alcune nuvole. Le temperature si manterranno estive, con condizioni che cambiano nel corso dei giorni. Le informazioni sono fornite da 3bMeteo e descrivono un quadro in cui il tempo alterna pioggia e sole, con un possibile fenomeno di pioggia nel fine settimana.

Dalla pioggia di oggi a quella possibile nel fine settimana con sole e qualche nuvola in mezzo. Stando alle previsioni di 3bMeteo.com la settimana dal 18 al 24 maggio si preannuncia con un meteo decisamente variabile - e temperature quasi estive - per la provincia di Monza e Brianza.La giornata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Si va verso un weekend diviso tra sole e pioggia #previsioni #meteo x.com

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