Meteo sole e temporali | le previsioni della settimana per Monza e Brianza

La settimana dall’11 al 17 maggio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli nella provincia di Monza e Brianza, con giornate di sole alternate a temporali. Le previsioni indicano un andamento instabile, con alcuni giorni in cui il cielo sarà sereno e altri in cui sono previsti rovesci improvvisi. Le temperature si manterranno nella media stagionale, mentre le precipitazioni potrebbero interessare diverse zone della regione.

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Si preannuncia una settimana col meteo decisamente altalenante - quella che andrà dall’11 al 17 maggio - per la provincia di Monza e Brianza. Secondo le previsioni di 3bMeteo.com, la settimana inizierà un’area di bassa pressione che porterà a cieli molto nuvolosi e piogge nella giornata lunedì 11.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meteo, dalle nubi ad un anticipo di primavera: le previsioni della settimana per Monza e BrianzaSettimana dal meteo variabile quella che si prospetta per la provincia di Monza e Brianza dal 2 all'8 marzo. Argomenti più discussi: Illusione sole sull'Italia, ecco i temporali: quando e dove, le previsioni meteo; In Emilia-Romagna, dopo il sole arrivano piogge e temporali; Pioggia, temporali e temperature giù: maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Quando e dove; Meteo Milano: weekend a due facce, sabato splende il sole ma poi arrivano i temporali.