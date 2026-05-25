Meteo Campania inizio settimana con sole e temperature quasi estive | torna l’alta pressione

Meteo Campania, inizio settimana stabile e soleggiato grazie all’alta pressione. Temperature in aumento fino a mercoledì, poi possibile lieve calo. Meteo Campania La Campania si prepara a vivere un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature in aumento grazie al ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo. Secondo le previsioni riportate dal sito 3bmeteo, tra lunedì 25 e mercoledì 27 maggio il sole sarà protagonista praticamente ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi e mare generalmente poco mosso. Per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio, è previsto tempo stabile su litorali, pianure e aree interne. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia sul litorale settentrionale che su quello meridionale, così come nelle pianure e nelle zone appenniniche. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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