Per Pasqua si prospetta un cambiamento nel tempo grazie all’arrivo di un anticiclone, secondo le previsioni di MeteoLive. Le tendenze a medio-lungo termine indicano un possibile miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le previsioni attuali suggeriscono che il clima potrebbe diventare più stabile nelle prossime settimane. Questa novità potrebbe influenzare le attività e i programmi legati alle festività pasquali.

Guardando oltre, le prime tendenze a medio-lungo termine, riportate da MeteoLive, iniziano però a delineare uno scenario decisamente più incoraggiante. Tra il Venerdì Santo 3 aprile e il Lunedì di Pasquetta, diversi modelli intravedono la possibilità di una rimonta dell’anticiclone, con conseguente stabilizzazione del tempo su gran parte della Penisola. cielo sereno o poco nuvoloso su molte regioni, specie ad ovest del Paese, un po’ variabile in Adriatico e soprattutto al sud, ma con fenomeni ormai sporadici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Novità meteo a Pasqua: arriva l’anticiclone?

Articoli correlati

Leggi anche: Meteo Italia: ultima perturbazione, nel weekend arriva l’anticiclone

L'inverno è già finito? Svolta meteo radicale: arriva l'anticiclone con temperature record per febbraio. Cosa accade a marzoFirenze, 21 febbraio 2026 – E’ scoppiata la primavera, quanto a temperature, almeno nelle ore centrali della giornata in questo weekend di febbraio.

Approfondimenti e contenuti su Novità meteo

Temi più discussi: Meteo, aprile pazzerello: non sarà una bella Pasqua – I dettagli; Meteo Pasqua 2026 tra sole e acquazzoni: la maledizione della pioggia di Pasquetta colpisce ancora? Le previsioni; Meteo Pasqua e Pasquetta 2026, le Proiezioni: inizio Aprile senza l'anticiclone, ipotesi instabilità e Vento; Pasqua e Pasquetta, prime tendenze meteo Italia.

Pasqua e Pasquetta 2026, gite e picnic a rischio? Le prime tendenze meteo e il piano BLe prime tendenze meteo per Pasqua e Pasquetta 2026 invitano alla prudenza: per gite e picnic conviene avere un piano B. nostrofiglio.it

Che tempo farà a Pasqua? Previsioni instabili, occorre aspettare per organizzarsiCome ogni anno, quando mancano una decina di giorni alla Pasqua, scatta la corsa a organizzare qualcosa tra l’idea di una scampagnata, un picnic oppure una gita al mare. Ma soprattutto, la classica do ... corrierenazionale.it

In Puglia; aggiornamento meteo per i successivi giorni. Ci sono novità per il prossimo weekend, ma da confermare! Sottolineo ancora la presenza di locali banchi di nebbia, soprattutto in queste sere / notti e prime luci dell'alba ( PRUDENZA ), foschie lungo le facebook