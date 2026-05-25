Messina al voto urne aperte fino alle 15 | notizie e aggiornamenti in diretta

Notizia in breve

Le urne sono aperte a Messina dalle 7 e resteranno aperte fino alle 15 di oggi. Sono 262 le sezioni elettorali, di cui 253 ordinarie e 9 speciali. Le operazioni di voto sono terminate alle 23 di ieri sera e sono riprese questa mattina alle 7. Gli elettori possono recarsi ai seggi per esprimere la propria preferenza entro le 15.