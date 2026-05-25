Messina al voto urne aperte fino alle 15 | notizie e aggiornamenti in diretta
Le urne sono aperte a Messina dalle 7 e resteranno aperte fino alle 15 di oggi. Sono 262 le sezioni elettorali, di cui 253 ordinarie e 9 speciali. Le operazioni di voto sono terminate alle 23 di ieri sera e sono riprese questa mattina alle 7. Gli elettori possono recarsi ai seggi per esprimere la propria preferenza entro le 15.
Seggi aperti dalle 7 nelle 253 sezioni di Messina più le 9 sezioni speciali. Le operazioni di voto si sono interrotte alle 23 di ieri sera e sono riprese oggi con possibilità di esprimere la propria preferenza fino alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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