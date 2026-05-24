Elezioni Messina al voto | notizie e aggiornamenti in diretta

Alle 7 di questa mattina sono stati aperti i seggi in tutta la città, con 253 sezioni ordinarie e 9 sezioni speciali. Le sezioni speciali sono state predisposte per consentire il voto a persone con condizioni particolari che non possono recarsi ai seggi tradizionali. La giornata elettorale è iniziata con l’afflusso degli elettori, pronti a esprimere la loro preferenza dopo settimane di campagna elettorale.

Dopo settimane intense di campagna elettorale la parola passa agli elettori. Aperti alle 7 i seggi delle 253 sezioni di Messina e le 9 sezioni speciali per garantire il diritto di voto a categorie di cittadini che si trovano in condizioni particolari e non possono recarsi ai seggi tradizionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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