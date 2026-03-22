referendum giustizia oggi affluenza in diretta dalle 12 urne aperte fino alle 23 ultime notizie sul voto

Oggi si svolge il referendum sulla Giustizia, con le urne aperte dalle 7 alle 23. L’affluenza si può seguire in tempo reale a partire dalle 12, mentre le ultime notizie sul voto vengono aggiornate nel corso della giornata. La consultazione riguarda la possibilità di approvare una riforma che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, lo sdoppiamento del Csm e la creazione di un’Alta corte disciplinare.

Roma, 22 marzo 2026 – Il giorno del referendum sulla Giustizia è arrivato. Dalle 7 di questa mattina le urne sono aperte per decidere se approvare o meno la riforma che introduce, la separazione delle carriere dei magistrati con lo sdoppiamento del Csm e l’Alta corte disciplinare. Gli elettori chiamati al voto oggi fino alle 23 e domani fino alle 15 sono poco meno di 51 milioni e mezzo (di questi 5 milioni e mezzo all’estero). Il referendum confermativo, uno strumento di democrazia diretta disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione, non ha bisogno di quorum, cioè non è previsto un numero minimo di votanti: il risultato è valido qualunque sia l'affluenza e l'esito esclusivamente dai voti validamente espressi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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