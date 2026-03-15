Sassuolo-Bologna 0-1 basta un gol di Dallinga per vincere il derby Tifosi in ansia per Skorupski infortunato

Nel derby tra Sassuolo e Bologna, il match si è concluso con una vittoria per 1-0 a favore dei felsinei, grazie a un gol di Dallinga. I tifosi bolognesi sono rimasti in ansia per le condizioni di Skorupski, che ha subito un infortunio durante la partita. La squadra emiliana ha portato a casa i tre punti dopo aver combattuto fino all'ultimo minuto.

Bologna, 15 marzo 2026 – Il Bologna torna a vincere. Di misura, stringendo i denti. 1-0 grazie ad un gol da vero attaccante di Dallinga. Finalmente verrebbe da dire, con l’olandese che regala 3 punti e il sorriso ai rossoblù che potranno preparare con il giusto spirito il ritorno degli ottavi di Europa League pur dovendo però fare i conti con una serie di incognite, su tutte il problema fisico accusato da Skorupski. A Reggio Emilia va in campo una squadra quasi totalmente rivoluzionata rispetto alla gara di Europa League di giovedì al Dall’Ara, com’era prevedibile, con otto undicesimi diversi rispetto al match coi giallorossi. Il primo tempo. L’inizio del Bologna sembra rispecchiare gli auspici di Italiano nel post gara con la Roma, con i suoi propositivi e bravi a costruire gioco dalle fasce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo-Bologna 0-1, basta un gol di Dallinga per vincere il derby. Tifosi in ansia per Skorupski, infortunato Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo-Bologna 0-1, decide Dallinga. Skorupski si fa male ma resta in campo Serie A, il Bologna ritrova la vittoria contro il Sassuolo: basta il gol di Dallinga. Il Cagliari cade a Pisa nonostante la superiorità numericaLa domenica pomeriggio della ventinovesima giornata di Serie A ci ha proposto Sassuolo?Bologna e Pisa?Cagliari. Una raccolta di contenuti su Sassuolo Bologna 0 1 basta un gol di... Temi più discussi: Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Sassuolo-Bologna quote analisi 29 giornata Serie A; Diretta Sassuolo-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Sassuolo-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Sassuolo-Bologna 0-1, basta un gol di Dallinga per vincere il derby. Tifosi in ansia per Skorupski, infortunatoNel primo tempo l'attaccante olandese segna una rete da bomber di razza, poi i rossoblù si difendono bene. Il portiere si fa male in uscita e potrebbe saltare il ritorno di Europa League di giovedì pr ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle di Sassuolo-Bologna 0-1: seconda sconfitta di fila per i ragazzi di GrossoARIJANET MURIC 6-. Può poco sul gol di Dallinga, poco dopo si rifà con un’uscita su Miranda. Impreciso su un tiro di Odgaard al 48?, è Muharemovic a togliergli da davanti un pallone che poteva essere ... canalesassuolo.it SERIE A | In campo Sassuolo-Bologna #ANSA x.com Formazioni ufficiali Sassuolo Bologna Le scelte di Grosso e Italiano facebook