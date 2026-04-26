Nico Paz esce dal campo durante l'intervallo dopo una botta alla testa | Non ci vedo bene

Durante l'intervallo, Nico Paz è uscito dal campo dopo aver subito una botta alla testa. L'argentino ha spiegato di non riuscire a vedere bene dall'occhio destro. Cesc Fàbregas è entrato in campo al suo posto, mentre Paz ha mostrato segni di difficoltà visiva a causa dello scontro con Marcandalli. La partita è proseguita con il sostituto in campo e Paz in attesa di eventuali accertamenti.

Fabregas ha sostituito Nico Paz all'intervallo: l'argentino ha subito una botta alla testa scontrandosi con Marcandalli e non riusciva a vedere bene dall'occhio destro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Como, botta alla testa per Nico Paz. "Non vedo bene". Sostituito da CaqueretDaniele De Rossi e Cesc Fabregas hanno effettuato un cambio forzato a testa durante l'intervallo del match tra Genoa e Como. L’audio del VAR svela l’errore sul rigore Bonny-Nico Paz: l’arbitro Massa vede bene ma fa dietrofrontA Open VAR su DAZN, Dino Tommasi analizza l'episodio da rigore di Como-Inter tra Nico Paz e Bonny. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aureliano sul contatto tra Bonny-Nico Paz: Non potevamo intervenire; Repubblica - Inter, tentativo per Nico Paz con i soldi di Bastoni: quanto chiede il Real Madrid; Nico Paz, il Real studia le mosse: recompra e cessione? La cifra richiesta: Inter, mai dire mai…; Nico Paz tra campo e mercato: Contatti con l'Inter? Non c'è stato niente, per il Real Madrid vedremo ma ora penso solo al Como. Nico Paz esce dal campo durante l’intervallo dopo una botta alla testa: Non ci vedo beneFabregas ha sostituito Nico Paz all'intervallo: l'argentino ha subito una botta alla testa scontrandosi con Marcandalli e non riusciva a vedere bene dall'occhio ... fanpage.it Como, problema all'occhio per Nico Paz: Non ci vedo, non ci vedo. Esce all'intervallo, come sta, le condizioniIl Como perde Nico Paz per via di un problema all'occhio destro. Coinvolto in uno scontro aereo con Marcandalli nel primo tempo della gara contro il Genoa valida per la 34esima giornata di campionato, ... calciomercato.com Nico Paz fuori per infortunio! Le ultime sulle sue condizioni - facebook.com facebook . @Como_1907, giramento di testa per Nico Paz contro il @GenoaCFC: costretto al cambio x.com