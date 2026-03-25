Medjugorje Messaggio della Madonna del 25 Marzo 2026 | Pregate per la pace

Il messaggio della Madonna del 25 marzo 2026 invita a pregare per la pace. La Regina della Pace chiede di essere testimoni del suo amore attraverso la riconciliazione e di pregare affinché la pace possa abitare nei cuori di tutti. La comunicazione si rivolge ai fedeli e si concentra sulla richiesta di preghiere e di azioni di riconciliazione.

Le parole della Regina della Pace nell’ultimo messaggio del 25 Marzo 2026: ci invita a essere segno del Suo amore per tutti attraverso la riconciliazione, e a pregare affinché la pace sia nei nostri cuori. La Madonna ci richiama alla preghiera e al perdono, due strumenti indispensabili per sconfiggere i sentimenti negativi che regnano nei cuori, e sono espressione del male, e fomentano odio, violenza, rancori. Invece noi siamo chimati a essere segno del Suo amore e a promuovere il perdono che risana i cuori e dona la pace. “Cari figli! Il veleno dell’egoismo e dell’odio regna nei cuori umani ed è per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli: siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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