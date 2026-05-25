Merz | Ucraina subito nella UE ma l’inchiesta sulla corruzione blocca tutto

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che l’Ucraina potrebbe entrare nella Ue prima del 2028, ma ha aggiunto che un’inchiesta sulla corruzione sta rallentando il processo. Secondo le sue dichiarazioni, la questione della corruzione rappresenta un ostacolo che potrebbe bloccare o ritardare l’ingresso del paese nell’Unione. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’inchiesta o sui tempi previsti per la risoluzione.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sosteneva qualche mese fa che per l’ammissione dell’Ucraina nella UE non sarebbe bastato arrivare al 2028. Ha poi ribadito che una sua adesione rapida è esclusa, se non è altro perché si tratta di un Paese in guerra che non soddisfa i rigorosi criteri normativi e finanziari previsti per diventare membro dell’Unione. Tuttavia, pare abbia cambiato idea e oggi spinge per un ingresso affrettato di Kiev. Merz cambia idea. In un’uscita pubblica ai primi di maggio Merz aveva invitato Zelensky a considerare la possibilità di cedere definitivamente i territori contesi ai russi e mettere così fine al conflitto. Lo scopo di tale concessione, pesantissima per il presidente ucraino ormai decaduto da 2 anni, sarebbe di liberare la strada all’accettazione nella UE senza gravi strascichi geopolitici. 🔗 Leggi su Follow.it

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