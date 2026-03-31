Tajani vede Zelensky a Bucha | Sosteniamo l’Ucraina nella Ue pronti a collaborare contro la corruzione

Il ministro degli Esteri italiano ha visitato Bucha insieme ai partner europei per partecipare alla commemorazione del quarto anniversario dei massacri compiuti dalle forze armate russe. Durante l’evento, Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina in sede europea e ha espresso la disponibilità a collaborare contro la corruzione nel paese. La visita si è svolta nel quadro delle iniziative di solidarietà e supporto internazionale.

”Siamo qui per testimoniare che l’Italia è vicina a Kiev”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita a Bucha insieme ai partner europei per la commemorazione del quarto anniversario dei massacri compiuti dalle forze armate russe. Il titolare della Farnesina, che a fine giornata ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, dopo le celebrazioni per rendere omaggio alle vittime ha preso parte alla riunione dei ministri degli Esteri Ue. Tajani a Bucha: dobbiamo far sedere la Russia a un tavolo. “La nostra unità e la nostra fermezza devono avere come obiettivo quella di far sedere la Russia a un tavolo e non pretendere territori che non ha neanche conquistato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tajani vede Zelensky a Bucha: “Sosteniamo l’Ucraina nella Ue, pronti a collaborare contro la corruzione” Articoli correlati Ucraina, Tajani risponde a tono all'attacco di Zelensky contro l'Ue: "Accuse ingenerose, abbiamo garantito noi la vostra indipendenza" - VIDEONon bastano gli aiuti economici, umanitari e militari europei da anni inviati all'Ucraina: Zelensky accusa ingiustamente il Vecchio Continente, dopo... Altri aggiornamenti su Tajani vede Temi più discussi: Droni caduti in Finlandia, l’Ucraina si scusa. Zelensky propone alla Russia tregua su energia; Meloni vede Salvini e Tajani, vertice ieri a cena dalla premier; Zelensky insiste: Dagli Usa garanzie di sicurezza solo se ci ritiriamo dal Donbass; Washington Post: il Pentagono valuta se dirottare in Medio Oriente le armi destinate all'Ucraina. Tajani a Kiev, l’impegno con Zelensky: l’Ucraina nell’UE e il ruolo della Guardia di Finanza italianaAntonio Tajani, presente a Kiev per prendere parte alla riunione con i ministri degli Esteri dell’Unione Europea, in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha. L’obiettivo deve essere ... strettoweb.com Guerra Ucraina Russia, Tajani a Zelensky: Impegno italiano per libertà di Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Tajani a Zelensky: Impegno italiano per libertà di Kiev'. LIVE ... tg24.sky.it - 39%: "Tajani move" in purezza; - 31%: Anziano che si vede scavalcato alle Poste da un giovane rampante causa "appuntamento preso con l'app"; - 22%: Stupore di fronte ai miglioramenti recitativi di Sinner nello spot della pasta; - 8%: Hai appena visto il vide - facebook.com facebook I congiurati sono pronti all'assalto via consuocero Barelli della fortezza Tajani. Ma la real casa ha chiesto di aspettare. Prima Gianni Letta deve vedere Marina B. Poi, al suo segnale, si scatenerà l'inferno @forza_italia x.com