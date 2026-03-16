Merì verso le elezioni anticipate | Giusi Cicciari sfida Siracusa puntando su trasparenza e partecipazione

A Merì, si avvicinano le elezioni anticipate e Giusi Cicciari ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco. La candidata si prepara a sfidare il vicesindaco uscente, sostenuto dall’amministrazione precedente, puntando su trasparenza e partecipazione. La campagna elettorale si avvia con questa sfida tra i due protagonisti principali, mentre le liste si stanno formando e le strategie si definiscono.

Dopo le dimissioni del sindaco Bonansinga, la candidata propone un’alternativa inclusiva e concreta, con il sostegno dell’ex assessore Arcoraci Merì si prepara a una campagna elettorale decisiva. Giusi Cicciari ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco, sfidando il vicesindaco uscente Siracusa, sostenuto dall’amministrazione precedente. La notizia segue le dimissioni di Roberto Bonansinga, assente dalla sede municipale per circa cinque mesi per motivi di salute, formalizzate secondo l’articolo 53 del Testo unico degli enti locali. A sostenerla, oltre alla “guida politica” dell’On. Pino Galluzzo, ci sarà il gruppo dell’ex assessore Carmelo Arcoraci, figura nota sul territorio per aver ricoperto incarichi strategici come assessore alla Cultura, Affari generali, Beni culturali, Sviluppo economico e Attività produttive. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Mastella lancia De Luca sindaco a Salerno. A Catanzaro si va verso le elezioni anticipate: campo laceratoClemente vuole il rais, mentre il primo cittadino del capoluogo calabrese è sul punto di essere sfiduciato. Basile: 118 cittadini chiedono chiarimenti su elezioni anticipateUn esposto firmato da 118 cittadini di Messina ha scosso le istituzioni locali, chiedendo chiarimenti immediati alla Regione Siciliana e alla...