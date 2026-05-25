In Mercedes, il clima tra i piloti è diventato teso. Antonelli e Russell sono coinvolti in un duello diretto, entrambi veloci e competitivi, mentre la monoposto W17 si conferma tra le più competitive del campionato. La squadra si trova a gestire questa situazione di forte confronto interno, con i due piloti che si sfidano durante le gare. La tensione si fa sentire tra i due, entrambi desiderosi di emergere come il pilota di punta.

In casa Mercedes il clima è sempre più elettrico. La W17 è tornata a essere una monoposto dominante e Toto Wolf si ritrova tra le mani il problema che ogni team principal vorrebbe avere: due piloti velocissimi, ambiziosi e in piena lotta per il Mondiale. Ma proprio per questo la situazione rischia di diventare esplica. Il confronto tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell sta assumendo i contorni di una nuova “Silver War”. Il paragone corre inevitabilmente al triennio Hamilton-Rosberg, quando il dominio Mercedes fu accompagnato da tensioni, contatti e rivalità sempre più dura. Oggi lo scenario sembra riproporsi con protagonisti diversi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Mercedes, aria da Silver War: Antonelli e Russell accendono il duello interno

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