Mercedes da paura a Melbourne | Russell in pole Antonelli stupisce Ferrari indietro

Durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position, mentre George Russell si è piazzato in prima fila. Antonio Antonelli ha sorpreso tutti conquistando un ottimo piazzamento, mentre le Ferrari si sono collocate più indietro rispetto alle Mercedes. La sessione ha mostrato un netto dominio della scuderia tedesca, che ha occupato le prime posizioni.

Le qualifiche del GP d’Australia inaugurano il Mondiale 2026 con un segnale fortissimo: la Mercedes è subito riferimento e si prende la prima fila. George Russel firma la pole con un giro pulitissimo e mette dietro tutti, mentre Andrea Kimi Antonelli compleanno l’1-2 nonostante un sabato in salita. Per la Ferrari, invece, è una “sveglia” poco piacevole: c’era fiducia dopo i riscontri del weekend, ma al momento decisivo la prima fila resta lontana e la griglia racconta un quadro più complicato del previsto. Russel piazza il colpo con 1:18.518, conquistando la pole e staccando di quasi tre decimi il compagno Antonelli (1:18.811), protagonista di una rimonta notevole: poche ore prima aveva pesantemente danneggiato la macchina nelle FP3, ma il team ha rimetto tutto in pista e lui ha risposto con la prima fila. 🔗 Leggi su Sportface.it

F1 Australia: super Mercedes! Pole Russell su Antonelli. Ferrari, Leclerc 4°Dominio delle Frecce d'argento nelle prime qualifiche del 2026: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari di Leclerc.

Incidente Kimi Antonelli/ Paura per il pilota Mercedes di Formula 1, ma è illesoIncidente Kimi Antonelli: paura per il pilota Mercedes di Formula 1, ma è rimasto illeso, da accertare chi fosse alla guida INCIDENTE KIMI ANTONELLI: PAURA PER IL PILOTA MERCEDES A SAN MARINO Andrea ... ilsussidiario.net

