Durante il quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 a Montreal, George Russell si è ritirato durante il GP del Canada. La gara è stata caratterizzata da un duello tra Russell e Antonelli, con continui sorpassi tra i due piloti. La Mercedes di Russell ha subito un guasto meccanico che ha causato l'abbandono della corsa. La competizione ha visto numerosi cambi di posizione e momenti di tensione tra i piloti in pista.

Furia George Russell al GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il circuito di Montrèal. Il britannico è stato costretto al ritiro dopo aver battagliato per 30 giri con un sontuoso Andrea Kimi Antonelli, che non gli ha lasciato un attimo di respiro. I due piloti in forza alla Mercedes si sono resi artefici di un vìs-a-vìs a tinte epiche, fatto di sorpassi, di controsorpassi, errori, contro errori e tanta, probabilmente tantissima, tensione. Poi, come d’improvviso, la vettura del nativo di King’s Lynn si è fermata nel corso del giro numero trenta, probabilmente a causa di un guasto alla centralina elettrica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell si ritira in Canada! Duello epocale con Antonelli, sorpassi continui, poi la Mercedes si rompe

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