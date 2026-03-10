La Juventus sta valutando l'acquisto di Kolo Muani per rinforzare l’attacco. Contestualmente, potrebbe cedere giocatori come Openda, David e Zhegrova per fare spazio e alleggerire il monte ingaggi. La società torinese mira a rinnovare la rosa, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli. La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane.

Torino, 10 marzo 2026 – Liberare spazio, tecnico e salariale, per rivoluzionare l’attacco. La Juventus ci sta pensando, consapevole che il quadro della rosa sarà da migliorare per tornare a competere ad altissimo livello. Non solo in difesa, dove si punta Marcos Senesi, ma soprattutto davanti, dove l’assenza di Dusan Vlahovic ha aperto uno squarcio sensibile sulle prestazioni. Male sono andati Jonathan David, il grande acquisto dell’estate a parametro zero, ma soprattutto Louis Openda ed Edon Zhegrova, tuttora oggetti misteriosi e poco utilizzati da Spalletti. Il punto fermo è stato Vlahovic fino all’infortunio, poi il solito e immarcescibile Kenan Yildiz, fino a qualche sprazzo interessante di Francisco Conceicao, ma il supporting cast ha inciso meno del dovuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, si punta Kolo Muani: Openda, David e Zhegrova via?

Articoli correlati

David e Openda agitano la Juve: doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CM.ITI due nuovi attaccanti arrivati nell’ultimo mercato estivo continuano a deludere: il piano di Spalletti e le mosse della dirigenza bianconera La...

Balzarini analizza gli errori di mercato in casa Juve: «Kolo Muani? Sbagliato non prenderlo già la scorsa estate. Openda sarà venduto»di Redazione JuventusNews24Balzarini boccia l’operazione condotta da Comolli e rimpiange Kolo Muani.

Tutti gli aggiornamenti su Kolo Muani

Temi più discussi: Vlahovic e Milik, le partite del destino tra campo e scrivanie: qual è il futuro dell'attacco Juve; Juventus, nuovo tentativo per Kolo Muani: lo scenario e le cifre; La Juve cerca una punta: dal solito Kolo Muani alla suggestione Malen; Juventus, nuovo tentativo per Kolo Muani: lo scenario e le cifre.

Juventus, Giuntoli riabilitato: Kolo Muani e Nico Gonzalez per Spalletti. Ma che ostacolo i flop di ComolliLa Juventus proverà a cedere David, Openda e Zhegrova, i tre colpi estivi di Comolli. In entrata si pensa a due nomi di Giuntoli: Kolo Muani e Nico Gonzalez. sport.virgilio.it

Balzarini: In estate la prima scelta della Juve era Kolo Muani. L’errore vero è stato…Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del rendimento di Jonathan David e Loïs Openda: La prima scelta era Kolo Muani. Lì c'è il grande ... tuttojuve.com

Tuttosport - La Juventus in estate ci proverà ancora per Kolo Muani: lo scenario e la cifra - facebook.com facebook

Mercato : Le PSG et la Juventus relancent le dossier Randal Kolo Muani #News x.com