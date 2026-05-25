Tra Solet e Muharemovic, l'Inter sceglierà solo uno come nuovo difensore. La rosa nerazzurra si sta aggiornando con un nome per la porta e un vice-Martínez. La strategia riguarda anche il settore difensivo, con l’obiettivo di rafforzare la linea di retroguardia dopo le partenze recenti. La lista dei candidati si allunga, ma la decisione finale è ancora da definire. La finestra di mercato si avvicina alla chiusura e le trattative sono in corso.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Marotta ridisegna la retroguardia nerazzurra: spuntano i nomi per il post-Dumfries e il nuovo vice-Martínez. Non solo il centrocampo, anche la difesa dell’Inter sarà sottoposta a una profonda revisione nel mercato estivo. I freschi campioni d’Italia sono alla ricerca di almeno un difensore centrale per la prossima stagione. I nomi più in voga ormai da diverse settimane, come riporta anche oggi La Gazzetta dello Sport, sono quelli di Tarik Muharemovi? e Oumar Solet, rispettivamente in forza al Sassuolo e all’Udinese. Secondo la rosea, però, «se non partono Bastoni (difficile) o Bisseck ne arriverà solo uno. Si cerca poi un portiere da affiancare a Josep Martinez, che dovrebbe usufruire inizialmente dello status di titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, tra Solet e Muharemovic ne arriverà solo uno. Nuovo nome per la porta e l’intreccio Palestra: il punto

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MEGLIO DI MUHAREMOVIC! PUÒ DIVENTARE UN FENOMENO CON LA MAGLIA DELLINTER

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