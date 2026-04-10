Solet intreccio Udinese Inter | valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa Il punto

L’affare tra l’Udinese e l’Inter per il giovane difensore è valutato circa 25 milioni di euro, ma una questione legale potrebbe influenzare l’intera trattativa. L’Inter, attualmente prima in classifica con 72 punti, sta definendo le strategie per il prossimo mercato, mentre l’Udinese ha richieste precise. La questione legale riguarda un aspetto contrattuale che potrebbe modificare le condizioni dell’accordo.

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