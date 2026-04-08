Il mercato dell'Inter si sta preparando per le prossime mosse, con il dirigente che ha delineato un piano che prevede prima la conquista dello Scudetto, poi il rinnovo contrattuale e infine una rivoluzione durante la sessione estiva. La squadra sta affrontando una fase di pianificazione in vista delle sfide future, con strategie definite per rafforzare la rosa e mantenere un passo competitivo. Le decisioni sono state comunicate nel corso delle ultime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, Chivu ha già un piano chiaro per il futuro: Scudetto, rinnovo e rivoluzione. Ecco tutti i dettagli. Il matrimonio tra l’Inter e Cristian Chivu è destinato a proseguire con rinnovato vigore. Nonostante il contratto attuale scada a giugno 2027, il club ha manifestato la chiara intenzione di prolungare l’accordo di almeno un altro anno. Un attestato di stima importante per un allenatore che non rappresentava inizialmente la prima scelta societaria, ma che è stato capace di andare oltre le più rosee aspettative. Chivu ha ereditato una situazione complessa dopo lo “tsunami” del 31 maggio a Monaco di Baviera, riuscendo a ricomporre i cocci di una squadra a fine ciclo e a ridarle uno slancio inaspettato, riportandola stabilmente in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Chivu pianifica il futuro: prima lo Scudetto, poi il rinnovo e infine la rivoluzione estiva. Tutti i dettagli

Mercato Inter, tutto pronto alla rivoluzione estiva: in bilico anche il futuro di Barella. Ecco i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il club nerazzurro prepara la rivoluzione estiva: tra i possibili a salutare c’è anche Barella.

Mercato Inter, per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra: Chivu prepara la rivoluzione. Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli...

Temi più discussi: Inter, Chivu rinnova e vuole qualità: dal doppio colpo Diaby-Ndoye a Nico Paz, il piano; Calciomercato Serie A – Inter vira forte su Calafiori: c’è anche la Juventus?; Inter, Lookman resta un sogno ma da Thuram arriva un assist a Marotta. Bastoni e Calhanoglu, i possibili scenari; Calciomercato Inter Chivu ha scelto il profilo che considera indispensabile per il futuro I dettagli.

Inter, Chivu rinnova e Marotta detta le regole: nuovo modulo, rivoluzione in tutti i reparti, addio difesa a treL'Inter prepara la rivoluzione, Marotta e Ausilio offriranno a Chivu il rinnovo fino al 2028 ma imporranno un cambio di rotta; addio difesa a tre ... sport.virgilio.it

Mercato Inter: novità sul futuro di Dimarco e Bastoni. Cosa succederà in estate e qual è la posizione del club nerazzurroMercato Inter: novità sul futuro di Dimarco e Bastoni. Cosa succederà in estate e qual è la posizione del club nerazzurro ... calcionews24.com

Mercato Inter, Gazzetta annuncia: “Verso il ‘taglio’ questo giocatore pagato 15 mln” x.com

Il budget dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato Oaktree ha deciso la somma a disposizione di Ausilio per la prossima sessione di mercato, al netto delle cessioni e dell'alleggerimento del monte ingaggi ad esse connesso: sarà di 40 milioni di - facebook.com facebook