Il mercato dell'Inter si prepara a una fase di rinnovamento, con il difensore che ha prenotato il rinnovo contrattuale. Contestualmente, la società ha definito un budget dedicato agli acquisti, stanziato dall'investitore di riferimento. Le operazioni di mercato saranno principalmente alimentate dalla cessione di alcuni giocatori e dal risparmio sugli ingaggi, elementi che contribuiranno a rendere più sostenibile il piano di rafforzamento della squadra. La campagna di rafforzamento è quindi in fase di definizione e si concentra su queste strategie.

Inter News 24 Mercato Inter, Oaktree stanzia il budget per i campioni d’Italia, ma la campagna acquisti si accenderà grazie alle cessioni e ai risparmi sugli ingaggi. « Archiviata la domenica della festa, l’Inter è già proiettata sul futuro: Cristian Chivu è atteso in sede per prolungare il contratto (fino al 2028) e adeguare lo stipendio (che arriverà a 3.5 milioni a stagione), mentre Piero Ausilio e Dario Baccin stanno programmando l’annuale “caccia al tesoro” per moltiplicare il budget consegnato loro dalla proprietà per la campagna rafforzamento della squadra ». Apre così l’articolo di Tuttosport che indica in 40-45 milioni il budget stanziato da Oaktree – cifra più bassa rispetto a quanto circolato da altre fonti – che potrebbe arrivare a 100 milioni considerando le cessioni senza il sacrificio dei big. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, via al piano futuro: Chivu prenota il rinnovo, poi il budget stanziato da Oaktree. I dettagli

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