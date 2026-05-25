' Mercato di Qualità' a Cascina

Domenica 31 maggio, il Corso Matteotti di Cascina ospiterà tutto il giorno il 'Mercato di Qualità', organizzato da ANVA Confesercenti Provinciale di Pisa con il patrocinio del Comune. L’evento prevede la presenza di produttori e commercianti che proporranno prodotti selezionati. L’iniziativa si svolgerà lungo tutta la strada centrale del centro cittadino. L’ingresso è libero e aperto a tutti i visitatori.

Domenica 31 maggio il Corso Matteotti di Cascina ospiterà per l’intera giornata il 'Mercato di Qualità' organizzato da ANVA Confesercenti Provinciale di Pisa, con il patrocinio del Comune di Cascina.Un appuntamento dedicato allo shopping di qualità, ai prodotti selezionati e alla valorizzazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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