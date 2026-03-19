La produzione locale di qualità | è il Mercato della Terra Slow Food

Il Mercato della Terra Slow Food, chiamato anche L’Altro Mercatino degli Archi, è stato avviato 15 anni fa da alcuni produttori locali e, da due anni, si trova in Italia come il primo di questo tipo. Si tratta di un evento dedicato alla vendita di prodotti di qualità provenienti dal territorio, che coinvolge principalmente produttori e consumatori della zona.

L’Altro Mercatino degli Archi, nato 15 anni fa dall’idea di alcuni produttori locali è da due anni in Italia il primo Mercato della Terra Slow Food. Per festeggiare questo anniversario sabato 21 marzo, giorno dell’equinozio di primavera, dalle 80 alle 13 i produttori che lo compongono incontreranno cittadini e istituzioni per offrire un piccolo assaggio dei loro prodotti. "Ogni banco - ha detto la produttrice Caterina Di Bitonto - offrirà qualcosa, un piccolo assaggio dei propri prodotti. La nostra presenza in questo quartiere storico di Ancona rappresenta un’importante azione di riqualificazione favorendo relazioni tra cittadini, creando occasioni di incontro e rafforzando il senso di appartenenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La produzione locale di qualità: è il Mercato della Terra Slow Food Articoli correlati Nocera Inferiore, torna il Mercato della Terra di Slow FoodA Nocera Inferiore torna il Mercato della Terra, l'iniziativa promossa da Slow Food Agro Nocerino Sarnese. Mercato della Terra Slow Food alla SanitàVenerdì 17 gennaio, nel cuore del Rione Sanità, il Centro La Tenda ospita, nell’ambito del progetto VVITA, il Mercato della Terra Slow Food,... Pellezzano (Sa): SLOW FOOD MERCATO DELLA TERRA - Il Bosco Alchemico 18/01/2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercato della Terra Temi più discussi: A Romagnano torna il Mercato della Rerra di Slow Food: una giornata di spesa locale in piazza; Gli eventi - Slow Food; Decollatura celebra la terra: domenica 15 marzo torna il mercato contadino; Mercatino contadino. Nola, il 15 marzo al Mercato della Terra arriva il lupino gigante di VairanoNOLA – Domenica 15 marzo, dalle 9 alle 13, la Villa Comunale ospiterà una nuova edizione del Mercato della Terra, l’appuntamento mensile promosso da Slow Nola, il 15 marzo al Mercato della Terra arriv ... marigliano.net Nola, torna il Mercato della Terra: protagonista il lupino gigante di VairanoSapori autentici, tradizioni contadine e prodotti a chilometro zero tornano protagonisti con un nuovo appuntamento del Mercato della Terra. ilgiornalelocale.it Dal castello al Mercato della Terra Slow Food, la diretta di Teletutto ha raccontato la rinascita del borgo artigiano e le tradizioni enogastronomiche e culturali della Bassa bresciana - facebook.com facebook