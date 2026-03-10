Torna in Viale Guidoni lo shopping di qualità col mercato straordinario

Domenica 15 marzo 2026, nel quartiere di Novoli a Firenze, si svolge un mercato straordinario che interessa l’area di Viale Guidoni. L’evento propone numerosi stand con prodotti di qualità e attira molti visitatori, offrendo un’occasione di shopping differente dal solito. La manifestazione si svolge lungo tutta la strada, coinvolgendo commercianti e cittadini in un appuntamento che si ripete con cadenza occasionale.

Domenica 15 marzo 2026, il quartiere di Novoli a Firenze ospita una manifestazione commerciale straordinaria che interessa l'area di Viale Guidoni. Dalle ore 8:00 alle 20:00, il controviale, nel tratto compreso tra via Mugello e via Torre degli Agli, si anima con la presenza di numerosi operatori ambulanti. L'iniziativa si svolge in una zona strategica della città, in prossimità del Mercato Ortofrutticolo e del Nuovo Palazzo di Giustizia, offrendo un’ampia selezione di prodotti per lo shopping domenicale. L'evento non coinvolge soltanto i banchi del mercato, ma vede anche l'apertura straordinaria dei negozi della zona che aderiscono all'iniziativa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

