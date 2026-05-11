Sinner | Quando vanno su di me non c'è problema invece sulla mia famiglia dà un po' fastidio

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha commentato la pressione di tifosi e media, affermando che quando si rivolge a lui non ci sono problemi, ma che il fastidio aumenta quando si tratta della sua famiglia. Il tennista ha spiegato di sentirsi meno disturbato quando le critiche o le attenzioni sono rivolte a lui direttamente, mentre la situazione diventa più difficile se coinvolgono i suoi familiari.

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Jannik Sinner ha parlato della pressione soffocante di tifosi e media, spiegando che lo infastidisce quando preme sulla sua famiglia e non su di lui.🔗 Leggi su Fanpage.it

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