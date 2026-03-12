Meloni cerca il dialogo sulla guerra | Da opposizione solo insulti Schlein | Ci siamo ma posi la clava

La premier Meloni ha chiesto nuovamente un confronto sul tema della guerra durante un discorso in Aula, sottolineando di aver rivolto un invito al dialogo alle opposizioni. In risposta, alcuni rappresentanti delle forze di minoranza hanno accusato Meloni di averli insultati, mentre la leader dell'opposizione ha dichiarato che ci sono ma usano ancora la clava.

La premier Meloni rinnova l'appello al dialogo rivolto alle opposizioni ieri in Aula, ma accusa i parlamentari delle forze di minoranza di averle rivolto insulti. Schlein risponde: "Noi ci siamo, ricordo che a giugno, quando ci fu il primo attacco, fui io a chiamare la Presidente del Consiglio, quindi noi ci siamo. Il punto è che prima di tutto deve posare la clava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Guerra in Iran, Trump lancia un messaggio a Meloni: “Cerca sempre di aiutare”. Il Pd: “Governo smentisca”Il presidente Usa Donald Trump ha ribadito la stima nei confronti di Giorgia Meloni e ha sottolineato la disponibilità dell'Italia ad aiutare nella...

Leggi anche: Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la “satira” su Schlein: “Si può fare solo contro di me?”

Altri aggiornamenti su Meloni cerca

Temi più discussi: Iran, Meloni in affanno per l’economia cerca sponde in Europa. Ma nessuna critica a Trump; Meloni sente Merz, Macron e Starmer per uscire dall’angolo; Iran, Trump: Meloni cerca sempre di aiutare, ottima leader; Meloni: Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo fra le parti.

Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendumUsa toni moderati al Senato, ma alla Camera attacca Conte e accusa: Non volete dialogare, ditelo. L'appello di Crosetto: Uniamoci. E' terrore referendum e scaricabarile fra Tajani e Salvini ... ilfoglio.it

Meloni e Marina Berlusconi: visioni diverse sul referendumGiorgia Meloni attacca i giudici e accusa le toghe di ostacolare il governo. Prove di dialogo tra Marina Berlusconi e il Pd. stylo24.it

DIEGO FUSARO: Trump: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare" __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci facebook

#Trump dice al Corsera che #Meloni cerca sempre di aiutare gli Usa. Giorgia in tv non condanna ma neanche condivide gli attacchi in Iran. Ne’ carne ne’ pesce per galleggiare x.com