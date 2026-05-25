La cerimonia del Memorial Day si è tenuta questa mattina al Florence American Cemetery and Memorial di Impruneta. L’evento ha commemorato quattro soldati americani sepolti nel cimitero. La Console generale degli Stati Uniti ha partecipato all’intervento ufficiale. La cerimonia ha incluso un momento di ricordo e la deposizione di fiori presso le tombe. Nessun altro dettaglio sulle altre attività o partecipanti è stato reso noto.

IMPRUNETA (FIRENZE) – Si è svolta questa mattina, 25 maggio 2026, al Florence American Cemetery and Memorial di Impruneta (Falciani) la cerimonia del Memorial Day, dedicata ai 4.392 caduti delle Forze Armate degli Stati Uniti morti durante la Seconda guerra mondiale nella campagna d’Italia. Alla commemorazione erano presenti autorità civili e militari, tra cui la Console Generale degli Stati Uniti a Firenze Daniela Ballard. Per la Regione Toscana ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika. Che ha detto: “Camminando tra queste croci si capisce una cosa semplice: la libertà non è mai gratuita. Qui riposano ragazzi arrivati da migliaia di chilometri di distanza per liberare l’Italia dal nazifascismo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Memorial day, cerimonia al Cimitero americano: l’intervento della Console generale Usa

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Blue Star Memorial Markers Pay Tribute To American Heroes

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