La Console Generale della Repubblica di Polonia in Municipio

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio, nel Municipio, il sindaco ha ricevuto la Console Generale della Repubblica di Polonia a Milano. L'incontro si è svolto in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti della discussione. La Console Generale ha rappresentato l'ambasciata polacca nella città, mentre il sindaco ha presieduto l'incontro. Non sono stati diffusi comunicati ufficiali riguardo alle tematiche affrontate o alle eventuali decisioni prese durante la riunione.

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Il sindaco Michele Guerra ha incontrato nel pomeriggio, in Municipio, la Console Generale della Repubblica di Polonia a Milano Agnieszka Gloria Kami?ska. L’incontro è stato occasione per un confronto sui rapporti tra i due Paesi e sulle prospettive di ulteriore sviluppo delle forme di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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