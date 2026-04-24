La Console Generale della Repubblica di Slovenia a Milano in Municipio

Oggi il Sindaco di Parma e l’Assessora alla Comunità giovanile hanno incontrato nel Municipio la Console Ingrid Sergaš del Consolato Generale della Slovenia a Milano. La visita è avvenuta in un contesto istituzionale, senza ulteriori dettagli sulle tematiche trattate o sui contenuti dell’incontro. La Console ha rappresentato il governo sloveno in questa occasione ufficiale.

Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Comunità giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi hanno incontrato, oggi, in Municipio, la Console Ingrid Sergaš del Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Milano.L’appuntamento è stato una importante occasione di confronto istituzionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La Romagna guarda all'India: la Camera di Commercio incontra il console generaleIl presidente della Camera di commercio, Carlo Battistini, affiancato dalla responsabile dei Servizi di promozione Alessandra Roberti, ha accolto il... Xbox è al lavoro su diversi modelli di console next gen, inclusa una console portatile?La prossima generazione Xbox prende forma e, secondo le ultime indiscrezioni, non si limiterà a una singola console tradizionale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: IL CONSOLE GENERALE DEL REGNO DEL MAROCCO IN VISITA AL PREFETTO; Conferenza stampa, console generale della Cina; Rafforzata la sezione di Italianistica all’Università Tecnologica Nazionale di Bahía Blanca con il contributo del Consolato Italiano; Turismo: Sardegna-USA 2026, a New York la missione istituzionale della Regione Sardegna. Prima giornata tra Italo-America Chamber of Commerce e Consolato Generale d’Italia. Il nuovo Console Generale della Cina a Milano, Zhang Chenggang, sceglie la città del Palio per il suo primo impegno istituzionale [FOTOGALLERY]Domenica è stato accolto dal sindaco e presidente della Provincia Maurizio Rasero insieme a una delegazione guidata da Zhang Xiaomei, Direttrice Generale dell’Ufficio Affari Esteri dell'Hubei ... lanuovaprovincia.it Ad Asti la prima uscita istituzionale del nuovo console generale cinese Zhang Chenggan con la delegazione di Hubei fotogalleryIl nuovo console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Zhang Chenggan, ha scelto Asti per il suo primo appuntamento istituzionale, a poche ... atnews.it Visita istituzionale del Console Generale della Repubblica de El Salvador Vidal Tolbar, presso Micro Onda Group, culminata nella formalizzazione di un accordo di collaborazione internazionale. L’intesa prevede l’attivazione di percorsi strutturati di formazion facebook