Il Memorial Day è stato commemorato al Cimitero Americano di Firenze, dove sono stati onorati i soldati americani morti durante la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia ha coinvolto presenza di rappresentanti istituzionali e familiari dei defunti. La giornata è stata dedicata al ricordo di chi ha perso la vita in guerra, con momenti di riflessione e testimonianze. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, come avviene in molte parti del mondo.

Firenze, 25 maggio 2026 – Memorial Day al Cimitero Americano di Firenze. Una festa intensa negli Stati Uniti e in tutti i sacrari militari del mondo, per ricordare i caduti americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Insieme alla Console Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze Daniela Ballard, le autorità deporranno corone di alloro lungo il Muro dei Dispersi, su cui sono incisi 1.409 nomi di caduti in battaglia. Sono intervenuti il Vice Ammiraglio J.T. Anderson, Comandante della Sesta Flotta, il Generale di divisione Luigi Postiglione, comandante dell'Istituto Geografico Militare, il direttore dell'American Battle Monuments Commission, Tom Spoehr e la Sovrintendente del cimitero americano fiorentino, Eryth Zecher, oltre ai sindaci della zona, e il consigliere speciale del presidente della Regione, Eugenio Giani, Bernard Dika. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memorial Day al Cimitero americano di Firenze per non dimenticare

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Il silenzio - Florence American Cemetery - Celebrazione per i caduti della 10^ Divisione da Montagna

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