Lega Firenze al cimitero americano di Tavarnuzze con Salvini
Questa mattina, rappresentanti della Lega di Firenze si sono recati al cimitero americano di Tavarnuzze per partecipare alle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione. L’evento ha coinvolto esponenti locali del partito e si è svolto nel rispetto delle tradizioni commemorative legate a quella giornata. La visita si è svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e senza ulteriori interventi pubblici.
Questa mattina gli esponenti fiorentini della Lega si sono recati al Florence American Cemetery and Memorial di Tavarnuzze, in occasione delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione.Insieme al vicepremier e segretario federale Matteo Salvini, militanti e rappresentanti del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
25 Aprile, Gasparri con i giovani di Forza Italia al cimitero americano a Nettuno: "Omaggio ai caduti""Il primo marzo del 2006 Silvio Berlusconi ebbe una standing ovation dal Congresso americano per un vibrante discorso, nel quale ricordò la visita da...
25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di NettunoUna delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di rendere omaggio ai soldati americani...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Tavarnuzze, Salvini fa visita al cimitero americano con Lega Firenze; Lega Firenze al cimitero americano di Tavarnuzze con Salvini; E Salvini va a onorare i caduti americani; Il 25 aprile irrompe alla Camera, Inno e Bella Ciao scaldano la seduta.
Lega Firenze al cimitero americano di Tavarnuzze con SalviniQuesta mattina gli esponenti fiorentini della Lega si sono recati al Florence American Cemetery and Memorial di Tavarnuzze, in occasione delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione. firenzetoday.it
Lega Firenze al cimitero americano di Tavarnuzze con Salvini x.com
Lega Serie A. . Firenze: tra botteghe e storia, l’arte della pelle - Champions of #MadeInItaly con @albertgudmundsson EP.1 - facebook.com facebook