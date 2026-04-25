Lega Firenze al cimitero americano di Tavarnuzze con Salvini

Questa mattina, rappresentanti della Lega di Firenze si sono recati al cimitero americano di Tavarnuzze per partecipare alle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione. L’evento ha coinvolto esponenti locali del partito e si è svolto nel rispetto delle tradizioni commemorative legate a quella giornata. La visita si è svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e senza ulteriori interventi pubblici.