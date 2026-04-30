Chatbot e minori la proposta di legge che limita la memoria dell’IA a cinque giorni

Una nuova proposta di legge presentata alla Camera mira a limitare la memoria dei chatbot a cinque giorni, concentrandosi sull’uso dell’intelligenza artificiale con i minori. La deputata di Azione ha sottolineato che questa iniziativa riguarda non solo le applicazioni scolastiche, ma anche gli aspetti emotivi degli adolescenti. La proposta si inserisce nel dibattito sulla regolamentazione delle tecnologie digitali e sulla protezione dei giovani utenti.

La proposta di legge presentata alla Camera dalla deputata di Azione Giulia Pastorella sposta il dibattito sull’intelligenza artificiale dai compiti scolastici alla sfera emotiva degli adolescenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions

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