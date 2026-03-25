Pet therapy nelle scuole dell' infanzia di Genova | la proposta

Da genovatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scuole dell'infanzia di Genova si sta valutando l’introduzione di cani all’interno delle classi come parte di un progetto di pet therapy. L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle competenze sociali, migliorare l’autostima e stimolare la motricità dei bambini. La proposta prevede la presenza di un animale durante le attività scolastiche, con il coinvolgimento degli educatori e dei genitori.

Per far lavorare i bambini sull'educazione al rispetto, sull'autostima e sulla motricità in compagnia degli animali domestici Un cane in classe per aiutare i bambini a lavorare sull'educazione al rispetto, sull'autostima e sulla motricità. È l'obiettivo di una mozione proposta dalla Lega in consiglio comunale che chiede alla giunta di avviare la pet therapy nelle scuole comunali dell'infanzia. “L'impiego di animali domestici opportunamente formati - scrivono i due consiglieri - può ridurre sensibilmente i livelli di ansia, stress e depressione, migliorando la qualità della vita. Il rapporto bambino-animale rappresenta una risorsa preziosa per lo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale durante l'età prescolare”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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