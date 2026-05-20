Usa Trump scherza con Melania | C’è spazio solo per una star in una famiglia meglio che me ne sbarazzi

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un picnic organizzato sul prato sud della Casa Bianca, il ex presidente ha scherzato con la moglie, riferendosi alla sua popolarità e al suo ruolo di first lady, dicendo che in una famiglia c’è spazio solo per una star. L’atmosfera era rilassata e il momento ha visto la partecipazione di parlamentari e ospiti, con il tono leggero di una battuta tra coniugi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito all’evento o al commento del ex presidente.

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Atmosfera distesa e battute al picnic del Congresso organizzato sul prato sud della Casa Bianca. Donald Trump è intervenuto accanto alla First Lady Melania, scherzando sul successo e sulla popolarità della moglie davanti a parlamentari e ospiti. “Non mi piace mai parlare dopo la nostra fantastica First Lady perché mi fa sembrare un po’ scialbo “, ha detto Trump tra le risate del pubblico. Il presidente americano ha poi elogiato Melania definendola “così popolare”, facendo riferimento anche al documentario dedicato alla First Lady. “Ha fatto un film, è diventato numero uno, poi è arrivato sulle piattaforme streaming ed è diventato ancora numero uno”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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